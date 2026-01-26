Neymar garçom e Barcelona entre principais vítimas: como Mbappé superou marca de Ronaldo
Atacante francês chegou à marca de 416 gols como profissional, aos 27 anos
O francês Kylian Mbappé foi o destaque do Real Madrid no último sábado, 24, com dois gols marcados na vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O feito fez com que o atacante de 27 anos superasse o número de tentos de Ronaldo na sua carreira.
Agora, Mbappé alcançou a marca de 416 gols como profissional, dois a mais que o craque brasileiro anotou ao longo de 19 anos no futebol.
Uma das maiores vítimas da carreira do francês é o Barcelona, com 12 tentos anotados sobre o clube catalão. O líder deste ranking é o Montpellier, da França, com 15 gols.
Em mais de seis temporadas com a camisa do PSG, Kylian balançou as redes em 256 oportunidades. Na sequência, ele fez 78 pelo Real Madrid, 55 pela seleção francesa e 27 pelo Monaco, equipe onde iniciou sua carreira.
Seu principal parceiro em campo até o momento foi o brasileiro Neymar, que distribuiu 26 assistências para o atacante francês quando os dois jogavam juntos no Paris Saint-Germain.
Logo depois, quem aparece na lista de garçons é o argentino Ángel Di María, com 24 passes para gol. Lionel Messi é o terceiro colocado com 20, enquanto Vinicius Jr, seu atual parceiro de ataque no Real, é o quarto com 11 assistências.
Mbappé e o Real Madrid voltam aos gramados na próxima quarta-feira, 28, pela Champions League. Às 17h (de Brasília), a equipe espanhola visita o Benfica no Estádio da Luz, em Portugal