Futebol Internacional Neymar impõe exigências luxuosas para ir ao Al Hilal; veja quais são Segundo o 'The Sun', o craque brasileiro fez uma série de exigências como condições para concretizar sua transferência para o clube saudita

Neymar fechou acordo com o Al Hilal após sua passagem pelo Paris Saint-Germain. O jogador brasileiro, que buscava a Liga dos Campeões sem sucesso, agora se junta à Superliga Saudita. Receberá um salário de 100 milhões de euros, tornando-se o segundo mais alto da liga após Cristiano Ronaldo.

Juntamente com o alto salário, Neymar fez diversas exigências luxuosas. Ele pediu uma mansão com no mínimo 25 cômodos, uma piscina de 40x10 metros, três saunas e cinco trabalhadores em tempo integral, incluindo uma ajudante de cozinha e duas faxineiras. O jogador também solicitou uma frota de oito carros de luxo, incluindo um Bentley, Aston Martin, Lamborghini e Mercedes G Wagon.

O Al Hilal concordou em cobrir não apenas o luxuoso cotidiano de Neymar, mas também suas viagens de lazer. O clube pagará as faturas de hotéis, restaurantes e serviços durante suas folgas, além de fornecer um avião particular para o jogador e sua família. Se Neymar promover a Arábia Saudita no Instagram, ele receberá mais de 500 mil euros por publicação.

Apesar das exigências atendidas pelo clube, Neymar diz que planeja deixar a Arábia Saudita após o fim do contrato. O atleta pretende retornar a um clube europeu, em uma liga competitiva, visando disputar a Copa do Mundo de 2026 com o Brasil.

