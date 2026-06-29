Neymar ironiza 'guru alemão' que previu eliminação do Brasil: 'Favor tentar na próxima Copa'

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O Brasil derrotou o Japão de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira, 29, e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Após a classificação, Neymar usou as redes sociais para ironizar Joachim Klement, economista alemão que "previu" a derrota brasileira.



Joachim Klement ficou famoso ao desenvolver um método para basear palpites no futebol. O "guru" acertou os campeões mundiais de 2014 (Alemanha), 2018 (França) e 2022 (Argentina).



"Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa", disse Neymar, que não saiu do banco de reservas nesta segunda, nas redes sociais após o triunfo sobre o Japão.





Joachim Klement tinha cravado que Brasil e Japão se enfrentariam na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Mas o alemão tinha apostado na eliminação da equipe brasileira.



O modelo matemático do "guru" se baseia em diversos fatores, como PIB per capita, tamanho da população e temperatura. O sistema usa variáveis "inesperadas" do futebol para calcular as probabilidades de uma equipe ganhar e até ser campeã.



Depois de eliminar o Japão, o Brasil volta a campo no próximo domingo. A equipe de Carlo Ancelotti enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final do Mundial.

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