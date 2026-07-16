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BRASILEIRÃO Neymar joga contra o Botafogo? Entenda situação do camisa 10 para duelo com o Santos Neymar, jogador do Santos, finalizou temporada na Seleção após fiasco na Copa do Mundo

A retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo não marcará o reencontro entre Neymar e o Botafogo.



O camisa 10 do Santos está fora da partida desta quinta-feira, às 19h30, no Nilton Santos, pela 19ª rodada da competição.

Após a eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final do Mundial, no último dia 5, Neymar recebeu um período de férias concedido pelo Santos.



O atacante aproveitou os dias de descanso ao lado da família nos Estados Unidos e tem reapresentação marcada apenas para esta sexta-feira (17), um dia depois do confronto contra o Botafogo.





Dessa forma, o técnico santista não poderá contar com o principal jogador da equipe na volta do Brasileirão.

Neymar participou de dois jogos da campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026, torneio que marcou sua despedida da seleção brasileira.



Após a eliminação, o atacante retornará aos treinamentos no CT Rei Pelé para iniciar a preparação visando os próximos compromissos do Santos.

Além da ausência imediata, o futuro do camisa 10 segue indefinido. O contrato de Neymar com o clube termina no fim da temporada, e ainda não há confirmação sobre uma renovação.



Nos bastidores, porém, a expectativa é de que ele cumpra normalmente o vínculo até dezembro.

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