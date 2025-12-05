A- A+

Repercussão "Ciclone Neymar": jornal espanhol exalta o brasileiro após hat-trick e vê jogador na Copa do Mundo Jornal relembra lesões, exalta garra do brasileiro e vê chance real de convocação para o Mundial

"Neymar, Neymar e Neymar". É assim que o Diario AS abriu sua análise nesta quinta-feira (4) após a atuação decisiva do brasileiro na vitória do Santos sobre o Juventude — um jogo que manteve o clube vivo na luta contra o rebaixamento e reacendeu o debate sobre sua presença na Copa do Mundo.

Segundo o jornal espanhol, Neymar marcou três gols em 17 minutos, mancando, limitado fisicamente, “quase sem um joelho”, mas exibindo a garra que sempre o distinguiu. A atuação fez a Vila Belmiro ferver e devolveu ao Santos a esperança de permanecer na elite. Nada está garantido ainda, mas, escreve o AS, “com Neymar, tudo é possível”.

O técnico Carlo Ancelotti, que prepara sua lista final para o Mundial, mantém a porta aberta para o atacante, mas com uma condição clara:

"Ele precisa estar 100%. Há muitos jogadores muito bons; preciso escolher jogadores que estejam 100%", afirmou o italiano.

O AS lembra que Neymar não atua pela seleção desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento do joelho contra o Uruguai, e que sua presença na Copa dependerá exclusivamente de sua plena condição física.

A publicação destaca ainda o clima de idolatria: “Neymar é eterno”, escreveu o jornal, relatando até brincadeiras recentes envolvendo Rodrygo — “Neymar mantém Rodrygo acordado a noite toda”.

Agora, o Santos chega ao último jogo do Brasileirão, contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, dependendo da vitória para escapar do rebaixamento. Para o AS, o cenário é dramático: um desfecho negativo “poderia afundar definitivamente o ex-jogador do PSG antes do fim de um ano marcado por lesões”.

Veja também