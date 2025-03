A- A+

Futebol Neymar lamenta corte e diz que decisão foi em consenso com Seleção Atleta foi substituído por Endrick na lista de convocados para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

Nas redes sociais, o atacante Neymar se pronunciou sobre o corte na lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, neste mês, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta se recupera de lesão muscular e foi substituído por Endrick, do Real Madrid.

"Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada do mundo neste momento! Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão. Faz parte do processo”, publicou.

De acordo com o Santos, Neymar não tem prazo para retornar aos treinamentos no campo. O jogador ficou fora do jogo passado do Peixe pela semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Veja também