Neymar lamenta lesão de Rodrygo e se declara ao jogador: 'Meu herdeiro'

Neymar se manifestou sobre a grave lesão sofrida pelo atacante Rodrygo, do Real Madrid, que o deixará fora da Copa do Mundo de 2026. O meia do Santos lamentou o ocorrido e prestou apoio ao jogador de 25 anos.



"Hoje é um dos dias mais tristes pra mim. Quando fiquei sabendo da lesão, me passou um filme na cabeça. Todo sofrimento, toda angústia e o medo de viver essa lesão! Meu 10, meu menino, meu herdeiro (como te chamo) só te peço uma coisa ... 'cuida da sua cabeça' agora é hora de colocar todo mundo que você ama ao seu redor", disse Neymar.



"E como você disse, você não merecia passar por isso justo agora . mas quem somos nós pra duvidar dos planos de Deus. Irmãozinho … FORÇA, tenho certeza que irá voltar voando. Te amo da mesma forma que me deu apoio, eu estarei aqui por você", completou.





Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a disputa da partida entre Real Madrid e Getafe, pela La Liga, que ocorreu nesta segunda.



O atacante brasileiro também se manifestou nas redes sociais. "Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, e que me impede de fazer o que eu mais amo por um certo tempo", escreveu.



"Mesmo sendo um momento muito difícil, prometo não parar por aqui, acredito que ainda tenho muitas coisas incríveis pra viver e alegrar a todos que confiam em mim, é só um até breve… Deus continua no controle de tudo", finalizou.



Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol lamentou a lesão do atleta. "O departamento médico da seleção manteve contato nas últimas horas com os médicos da equipe espanhola e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. A CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados."

