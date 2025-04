Substituído contra o Galo, Neymar tem lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda

A- A+

O atacante Neymar tem uma lesão no músculo semimembranoso na coxa esquerda, informa o Santos. O diagnóstico, resultado de exames de imagem e avaliações de seu departamento médico, foi comunicado pelo Santos nesta sexta-feira (18).



O jogador foi substituído aos 34 minutos da partida contra o Atlético-MG, pela quarta rodada do Brasileirão, com dores na região.

Na nota, o Santos informou ainda que o atacante segue passando por treinamento para ganho de massa muscular para evitar novas contusões e que a lesão, apesar de ser na mesma perna esquerda que o deixou de fora por mais de um mês neste início de brasileirão, é em outro músculo. "Não houve nenhum tipo de recidiva", diz o Peixe.

O clube diz ainda que "é sabido de que essas intercorrências poderiam ocorrer, devido ao tempo de inatividade" e não dá prazo para o retorno do camisa 10. "Foi decidido juntamente com staff e o próprio atleta, que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas afim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados", encerra o Peixe.

Veja o comunicado do Santos:

Depois de recuperado de lesão muscular, e ainda em treinamento pra ganho de massa muscular, o jogador Neymar Jr retornou aos jogos e, no primeiro tempo da vitória do Santos FC sobre o Atlético MG, sentiu novo incômodo na coxa esquerda, passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso. O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CT Rei Pelé e, quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva. Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências.

Ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento.

É sabido de que essas intercorrências poderiam ocorrer, devido ao tempo de inatividade.

Foi decidido juntamente com staff e o próprio atleta, que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas afim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados.

