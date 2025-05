A- A+

Futebol Neymar admite que tem se poupado no Santos por receio de novas lesões: 'Dá aquele medinho' Após a partida contra o RB Leipzig-ALE, o atacante fez um desabafo sobre as lesões que sofreu

Neymar atuou por 45 minutos na derrota do Santos por 3 a 1 para o RB Leipzig-ALE na última quarta-feira (28), em amistoso disputado em Bragança Paulista. O jogador reconheceu que não está na forma física plena.



O atacante fez um desabafo sobre as lesões que sofreu. Neymar afirmou que tem se poupado nos últimos jogos do Santos, com receio de passar por novos problemas físicos. O jogador esteve em campo contra CRB, Vitória e RB Leipzig-ALE.

"É difícil, né? Quem já passou por essa situação que eu venho passando, de LCA (lesão do ligamento cruzado anterior do joelho), depois as outras lesões. O Lasmar (Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira) me falou, quando eu estava para voltar, 'você vai ter muitas lesões e isso não pode te afetar psicologicamente'", disse Neymar após o duelo contra o RB Leipzig-ALE.

"Foi uma coisa que eu me preparei muito, de cabeça. Por mais triste que seja. Com certeza, nesses últimos jogos, eu venho poupando, escolhendo as jogadas certas, porque dá aquele medinho de sentir isso de novo. É uma coisa que não quero. Mas não é uma coisa que controlo. Faz parte. Todo atleta que está nessa situação escolhe as boas jogadas. Por isso que estou trabalhando para estar 100% fisicamente", completou.





Neymar tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho. O atacante foi novamente questionado sobre uma possível renovação do vínculo com o clube paulista, mas despistou.

"Eu ainda não sei. Já vou encerrar todas as perguntas até terminar o jogo do dia 12. Não vou responder mais sobre isso. Já falei que eu ainda não sei, que estou pensando. Não adianta nada vocês me perguntarem de novo daqui a três dias, porque a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12", afirmou Neymar em entrevista ao SporTV.

