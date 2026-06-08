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Copa do Mundo Com Neymar na lista: veja jogadores lesionados que ainda podem ser cortados da Copa Antes mesmo de começar, a Copa de Mundo 2026 já está marcada pelas lesões

Com a proximidade da abertura da Copa do Mundo, que acontece na quinta-feira com o duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na capital mexicana, cresce a expectativa e a ansiedade de alguns atletas convocados que ainda correm contra o tempo para estarem saudáveis para a disputa do principal torneio de futebol do planeta.

A própria seleção brasileira, que já teve de cortar o lateral Wesley e convocar o volante Éderson, lida com a preocupação em torno de Neymar, em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O craque passou por uma nova ressonância magnética nesta segunda-feira, e o quadro clínico foi detalhado pela CBF.

Em nota oficial, a confederação informou que o tratamento segue dentro do cronograma estabelecido pelos médicos: "O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira". Apesar do otimismo, o camisa 10 está fora da estreia contra o Marrocos, no próximo sábado.

Confira outros nomes que ainda correm risco de serem cortados:

Giorgian de Arrascaeta, do Uruguai

Com a mesma lesão de Neymar, o meia Arrascaeta ainda é dúvida na seleção uruguaia. O nome do atleta do Flamengo correu sério risco de ser cortado durante a semana passada, mas a Associação Uruguaia de Futebol emitiu uma nota afirmando que o problema clínico "não impossibilita sua participação na Copa do Mundo". A expectativa é de que o jogador retorne aos gramados na última rodada da fase de grupos, no duelo contra a Espanha.

Ronald Araújo, do Uruguai

Também na seleção uruguaia, o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, virou uma preocupação para o comandante Marcelo Bielsa. O defensor ficou fora do treinamento de hoje devido a uma distensão muscular e passou a ser dúvida para as rodadas iniciais. A Associação Uruguaia de Futebol informou que o atleta realizará um tratamento específico sob a supervisão de profissionais que já acompanharam sua recuperação em outras ocasiões.

Julio Enciso, do Paraguai

Principal destaque do sistema ofensivo paraguaio, o atacante Julio Enciso, do Strasbourg, da França, sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o amistoso contra a Nicarágua na última sexta-feira. A seleção do Paraguai e o técnico Gustavo Alfaro mantém o otimismo após os primeiros exames, mas é provável que o atleta perca a estreia na competição contra os Estados Unidos, nesta sexta-feira.

Moise Bombito, do Canadá

Uma das seleções anfitriãs do torneio, o Canadá corre o risco de perder o experiente zagueiro Moise Bombito. O defensor, que atua no Nice, tem enfrentado problemas físicos após passar por uma cirurgia na tíbia esquerda, figurando como uma incógnita desde a lista final para a Copa do Mundo. No entanto, o técnico Jesse Marsch declarou recentemente que ainda mantém a esperança de contar com o atleta no Mundial.

Noussair Mazraoui, do Marrocos

Lateral direito do Manchester United, o marroquino Noussair Mazraoui sofreu uma lesão no ombro na partida contra a Noruega, no último domingo, e preocupa a comissão técnica liderada por Mohamed Ouahbi. O defensor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo e pode se tornar um desfalque central para o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, no próximo sábado.

Abdessamad Ezzalzouli, do Marrocos

O atacante Abdessamad Ezzalzouli foi mais uma baixa de peso do Marrocos no amistoso diante dos noruegueses. Peça importante no esquema do treinador Mohamed Ouahbi, o jogador do Betis deixou o confronto no intervalo com suspeita de entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. Caso a gravidade se confirme, o tempo estimado de recuperação é de três a quatro semanas, o que inviabilizaria sua participação no torneio mundial. Os exames de imagem serão realizados ainda neste início de semana para fechar o diagnóstico.

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