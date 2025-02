Neymar compra mansão em Santos e deixa de usar helicóptero para ir aos treinos

A- A+

Depois de ficar uma semana viajando de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a Santos com seu helicóptero particular para os treinamentos no CT Rei Pelé, Neymar se mudou para sua nova mansão na cidade nesta segunda-feira (10). Dessa forma, ele deixará de utilizar a aeronave em seu dia a dia no novo clube - além de ficar mais próximo das atividades junto ao elenco santista.

Neymar e Bruna Biancardi.





"Primeira dia na casinha nova", escreveu Neymar em seu perfil no Instagram, nesta segunda. Ao analisar as opções disponíveis na cidade, o atacante optou por uma moradia no morro Santa Terezinha, região mais luxuosa de Santos, próxima ao CT Rei Pelé e à Vila Belmiro.

Na Baixada Santista, o camisa 10 já possuía imóveis no Canal 5 (Santos) e Jardim Acapulco (Guarujá). Mangaratiba e Santos estão separadas por cerca de 450 km, em caminho por terra, e mais de 260 km pelo ar.



O atacante se mudou para imóvel junto com sua namorada, Bruna Biancardi, e sua filha Mavie. O casal publicou vídeos em suas redes sociais da nova propriedade.

Nova mansão de Neymar.

Morro mais alto da cidade, o Santa Terezinha possui cerca de 200 metros de altitude e é conhecido por suas moradias luxuosas. Ao seu redor, o local conta com Mata Atlântica e possui vista privilegiada do mar. Yeferson Soteldo, colega de Neymar no Santos, também mora na região. Os preços dos imóveis variam de R$ 5 milhões a R$ 40 milhões.





Neymar chamou a atenção em sua chegada ao primeiro treino no seu retorno ao Santos, antes de se mudar à cidade. Na ocasião utilizou seu helicóptero particular, um Airbus H145. A aeronave, que leva o prefixo PP-NJR, foi adquirida pela sua empresa, a Neymar Sport e Marketing LTDA, em maio de 2019.

Na França, no período em que esteve no Paris Saint-Germain, foi personalizada com bancos de couro em alusão ao Batman, super-herói favorito do atacante.



Em Santos, Neymar treina junto com o elenco nesta terça-feira, a partir das 15h30, para o duelo com o Corinthians, na Neo Química Arena. Será o primeiro clássico de Neymar desde que o atacante retornou ao País. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília). Há a expectativa de que o camisa 10 comece entre os titulares, após estar entre os 11 iniciais no último duelo, com o Novorizontino.

