Neymar mantém silêncio sobre a Blaze

Desde que as investigações da Polícia Civil de São Paulo sobre a Blaze e o jogo do aviãozinho foram reveladas pelo Fantástico, diversos jogadores e influenciadores foram as redes sociais se justificar, negar responsabilidade ou alegar que romperam seus contratos com a empresa. De acordo com as autoridades, a Blaze é acusada de não pagar prêmios aos usuários da plataforma e está sendo acusada de estelionato.

Porém, o embaixador da marca, Neymar, sequer se pronunciou sobre o caso. Suas redes sociais não falam do assunto. Sua assessoria também foi procurada e não deu retorno.

Uma das últimas postagens do feed do jogador, que foi feita no final de novembro, é compartilhada com a Blaze. Se trata de um vídeo de Neymar vencendo um jogo disponibilizado pela plataforma e comemorando de forma efusiva.

A relação do jogador com a Blaze foi anunciada oficialmente há um ano. Em 26 de dezembro, o jogador e a plataforma fizeram um post em conjunto para anunciar a parceria.

"Estamos entusiasmados por anunciar a nossa colaboração! Blaze.com x Neymar Jr. Vamos fazer eventos ao vivo tocando na plataforma Blaze. Fique ligado para mais!", diz o post conjunto que ainda está no ar e tem mais de 4,7 milhões de curtidas.

A família de Neymar também se associou a empresa em outros negócios. O pai do jogador, através da sua empresa de marketing, a N&N Consultoria, foi quem intermediou o contrato da Blaze com o Santos para o patrocínio master do clube por dois anos. A informação foi revelada na CPI das Pirâmides Financeiras pelo ex-presidente do clube, Andrés Rueda.

