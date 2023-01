A- A+

FUTEBOL Neymar marca, mas PSG sofre gol no fim e empata em casa com o Reims no Francês Paris Saint-Germain deixou a vitória escapar ao sofrer o gol de empate

Depois de sair na frente no início do segundo tempo com Neymar, o Paris Saint-Germain deixou a vitória escapar ao sofrer o gol de empate contra o Reims aos 50 minutos do segundo tempo, no jogo que fechou a 20ª rodada do Campeonato Francês neste domingo, no Parque dos Príncipes.

Das quatro partidas da Ligue 1 disputadas em 2023, o PSG ganhou apenas uma e somou só quatro pontos dos 12 possíveis, o que lança dúvidas sobre as expectativas do gigante do futebol francês para a temporada.

"Não podemos ficar satisfeitos com o nosso rendimento. Não há com o que se preocupar, mas devemos voltar rapidamente ao caminho das vitórias e jogar mais como uma equipe", disse o técnico do time parisiense, Christophe Galtier, à plataforma Amazon Prime depois da partida.

O PSG teve dificuldade para derrubar o muro defensivo do Reims, 11º na tabela, e só abriu o placar aos seis minutos do segundo tempo, quando Neymar aproveitou um rebote na área em chute de Lionel Messi.

O jogo se complicou pouco depois, quando o árbitro decidiu não marcar um pênalti a favor dos visitantes graças ao auxílio do VAR, mas expulsou o meia italiano Marco Verrati por uma forte entrada no japonês Junya Ito.

Apesar da inferioridade numérica, o PSG continuou pressionando e inclusive teve um gol anulado por impedimento do marroquino Achraf Hakimi.

Mas a falta de precisão acabou custando caro, já que o Reims empatou no último lance em um contra-ataque que terminou com a finalização de Folarin Balogun.

Mais cedo, o Nice (10º) venceu em casa o Lille (7º) por 1 a 0, resultado que confirma a recuperação da equipe desde a demissão do técnico Lucien Favre.

O gol do jogo foi marcado no primeiro tempo por Gaetan Laborde (35'), após boa jogada do jovem Badredine Bouanani, de 18 anos.

Com duas vitórias e um empate em três jogos desde a chegada do treinador Didier Digard, o Nice chegou a 28 pontos, nove atrás do Rennes (5º), que fecha a zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada.

Já o Lille, que só tinha perdido um dos últimos dez jogos pela Ligue 1, permanece com 34 pontos com este tropeço.

Na parte de baixo da tabela, o lanterna Angers parece cada vez mais condenado à queda para a segunda divisão. Ao ser goleado por 4 a 0 em casa pelo Brest (16º), somou sua 12ª derrota consecutiva no campeonato, igualando o recorde negativo do Círculo Atlético Paris (1933-1934) e do Dijon (2020-2021).

Por sua vez, o vice-lanterna Auxerre perdeu por 2 a 0 em casa para o Montpellier (14º), que respira na luta contra o rebaixamento.

Também brigando para não cair, o Ajaccio (18º) foi derrotado pelo mesmo placar para o Lyon (9º) e ficou com os mesmos 15 pontos do Strasbourg (17º), que perdeu para o Toulouse (12º) por 2 a 1.

Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lorient - Rennes 2 - 1

- Sábado:

Troyes - Lens 1 - 1

Olympique de Marselha - Monaco 1 - 1

- Domingo:

Nice - Lille 1 - 0

Auxerre - Montpellier 0 - 2

Brest - Angers 4 - 0

Strasbourg - Toulouse 1 - 2

Clermont-Ferrand - Nantes 0 - 0

Ajaccio - Lyon 0 - 2

PSG - Reims 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 48 20 15 3 2 49 15 34

2. Lens 45 20 13 6 1 33 14 19

3. Olympique de Marselha 43 20 13 4 3 40 17 23

4. Monaco 38 20 11 5 4 43 27 16

5. Rennes 37 20 11 4 5 37 22 15

6. Lorient 35 20 10 5 5 33 30 3

7. Lille 34 20 10 4 6 35 26 9

8. Clermont-Ferrand FC 29 20 8 5 7 24 27 -3

9. Lyon 28 20 8 4 8 30 23 7

10. Nice 28 20 7 7 6 23 20 3

11. Reims 26 20 5 11 4 22 24 -2

12. Toulouse 26 20 7 5 8 31 35 -4

13. Nantes 22 20 4 10 6 21 24 -3

14. Montpellier 20 20 6 2 12 30 40 -10

15. Troyes 19 20 4 7 9 31 41 -10

16. Brest 18 20 4 6 10 23 34 -11

17. Strasbourg 15 20 2 9 9 25 36 -11

18. Ajaccio 15 20 4 3 13 16 36 -20

19. Auxerre 13 20 3 4 13 16 43 -27

20. Angers 8 20 2 2 16 17 45 -28

