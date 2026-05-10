Neymar marca na vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino e é saudado pela torcida na Vila
O camisa 10 está na reta final de preparação para a convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo
No último jogo de Neymar na Vila Belmiro antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o camisa 10 marcou o primeiro gol na vitória ao Santos sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste domingo (10) pela 15ª rodada do Brasileirão.
O resultado encerrou uma sequência de sete jogos sem vitória do Santos, que chegou aos 18 pontos, ganhando fôlego para se afastar um pouco da zona de rebaixamento.
O Bragantino decepcionou após golear o Blooming por 6 a 0 na Sul-Americana e ficou estacionado nos 20 pontos.
"Feliz pelo gol e principalmente por voltar a vencer. Hoje não poderia deixar passar de jeito nenhum", afirmou Neymar ao Premiere na saída de campo.
Os donos da casa iniciaram o confronto neste domingo com boas aproximações no ataque.
Antes de cinco minutos de bola rolando, Neymar já reclamava de dois pênaltis não marcados em favor do Santos, que conseguiu impor seu jogo no primeiro tempo.
O Bragantino teve algumas chegadas ao ataque, mas era ineficiente para concluir as jogadas.
Com mais volume de jogo, o Santos desperdiçou uma excelente chance aos 45 com Bontempo, dentro da área, chutando para fora após tabela com Rolheiser.
O time da casa, porém, chegou ao gol nos acréscimos. Neymar iniciou a jogada na intermediária e tocou para Bontempo. Ele rolou para Rollheiser, que deixou a bola passar. O camisa 10 aproveitou a sobra e finalizou com consciência para o fundo das redes aos 49. O jogador comemorou com a mãe, Nadine.
No segundo tempo, o Bragantino continuou sem conseguir encaixar a marcação. Neymar teve tempo e espaço para ajeitar a bola antes de finalizar de direita, dentro da área, aos 7 minutos, mas mandou para fora.
O Santos conseguiu ampliar aos 30 minutos, com o zagueiro Adonis Frias. Após disputa de Barreal com defesa na área rival, a bola sobrou para Frías, que dominou e bateu cruzado para ampliar o placar.
Único jogador do Santos a receber cartão amarelo, Neymar foi substituído aos 35 minutos e deu lugar a Gabigol. O camisa 10 foi aplaudido pela pequena torcida, de pouco mais de 6.000 pagantes, na Vila Belmiro.
Na quarta-feira, os dois time voltam a campo pela Copa do Brasil O Santos enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, e o Bragantino também é o visitante contra o Mirassol.
Depois, o time de Cuca volta a enfrentar os paranaenses na Neo Química Arena, casa do Corinthians, pela 16ª rodada do Brasileirão, no domingo. O time de Bragança Paulista recebe o Vitória.
No dia seguinte, Ancelotti faz a convocação para a Copa e encerra a novela da ida ou não de Neymar para a sua quarta Copa do Mundo.