Neymar revela que foi 'professor' de Messi em fundamento que o ajudou a vencer a Copa do Mundo

Neymar e Messi são grandes amigos desde os tempos de Barcelona, mas o brasileiro também já foi "professor" do argentino em um fundamento importante. Durante a sua participação no podcast Podpah, na última quinta-feira (27), o atacante do Santos lembrou que ajudou o craque do Inter Miami a treinar cobranças de pênalti e foi responsável por sua evolução.

Lionel Messi colocou em prática os ensinamentos de Neymar durante a Copa do Mundo de 2022, vencida pela Argentina. O craque argentino bateu sete pênaltis na competição e marcou seis gols — balançou as redes contra Arábia Saudita, Holanda (2x), Croácia e França (2x). A única cobrança desperdiçada foi diante da Polônia.

"Eu que dei um toque nele. Em pênalti. A gente estava falando, da forma como eu bato. A gente estava treinando no Paris. Ele perguntou como eu conseguia bater. Eu olhei para ele e falei: 'você é louco? Você é o Messi. Se eu consigo, você também consegue. Vamos treinar.' Ele começou a dar risada e começou a fazer. Na Copa que ele ganhou ele bateu vários assim. O único que ele não bateu olhando para o goleiro, ele errou", disse Neymar.

A ajuda de Neymar foi importante para a Argentina quebrar um jejum de títulos na Copa do Mundo que durava 36 anos. Com mais confiança, Messi conseguiu fazer gols de pênalti nas quartas, semifinal e na grande decisão da competição.

Proposta do Bayern

Neymar ainda revelou que o treinador espanhol Pep Guardiola o procurou pessoalmente para tentar levá-lo para o Bayern de Munique na época do Santos. O técnico apareceu no quarto dele, acompanhado do pai de Neymar e de um tradutor.

"Eu de cueca e camiseta, abro a porta, estão meu pai e Guardiola. Voltei, botei o short. Estavam meu pai, o Guardiola e um tradutor. Guardiola senta no meu quarto: 'Quero te levar para o time que eu vou'. Ele estava sem clube na época. 'Eu quero que venha comigo, vem jogar comigo, vou te fazer o melhor'. O cara abre o laptop e 'tu vai jogar aqui, tu vai fazer isso, se tu não fizer 60 gols no ano, eu mudo de nome'",disse o brasileiro.

Também com propostas de Real Madrid e Barcelona, Neymar decidiu se transferir para o clube da Catalunha ao deixar o Santos em 2013.

