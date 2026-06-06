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copa Neymar mostra o que levou na mala da Copa e brinca sobre folga: "estou focado" O camisa dez da seleção segue em recuperação física e não viajará com a delegação brasileira para Cleveland

Neymar virou assunto nas redes sociais após aparecer em um vídeo mostrando o que levou na mala para a Copa do Mundo. Em gravação publicada no canal de Cris Guedes, amigo do jogador, o camisa 10 da seleção brasileira revelou que embarcou com poucos itens e brincou ao ser questionado sobre uma eventual folga durante a competição.

"Estou levando chuteira, passaporte e meus relógios. E acabou. Não tem mais o que levar", disse Neymar.

O jogador chegou a ser questionado sobre a falta de pijamas, chinelos e roupas na bagagem e respondeu em tom descontraído: "Tudo da Seleção. Não tem o que levar. Quarta Copa do Mundo, respeita o pai".

O momento que mais repercutiu ocorreu quando Biancardi perguntou como o craque aproveitaria uma eventual folga. Neymar respondeu de forma direta: "Eu não vou sair. Estou focado na Copa".

Apesar do clima leve no vídeo, Neymar segue em recuperação física e não viajará com a delegação brasileira para Cleveland, onde a seleção enfrenta o Egito neste sábado, no último amistoso antes da estreia no Mundial.

O atacante permanecerá em Nova Jersey, base da equipe nos Estados Unidos, realizando fisioterapia e tratamento para a lesão na panturrilha direita. A expectativa da comissão técnica é contar com o jogador a partir do segundo compromisso da seleção na Copa, em 19 de junho, diante do Haiti, na Filadélfia. Ele está fora do duelo contra Marrocos, marcado para o dia 13.

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