Famosos Neymar: multa de R$ 16 milhões por obra irregular equivale a 22 dias de trabalho do jogador Atacante tem até 20 dias para recorrer ou se tornará devedor da cidade de Mangaratiba (RJ)

As cifras chamam a atenção. Multado por uma obra irregular para a construção de um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba (RJ), Neymar deverá desembolsar R$ 16 milhões. Mas esse montante, por mais expressivo que seja, sequer faria cócegas nas finanças do jogador. Afinal, ele equivale a "apenas" 22 dias de trabalho no Paris Saint-Germain.

De acordo com levantamento da revista Forbes, o salário de Neymar no clube francês é de 55 milhões de dólares por ano, ou seja, 4,5 milhões de dólares por mês (cerca de R$ 21,6 milhões na cotação atual). Isso significa que seriam necessárias pouco mais de três semanas de "expediente" para o atacante dar conta do prejuízo em razão da obra embargada.

Inicialmente, a multa foi estimada em R$ 5 milhões. Mas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente afirmou que o valor final só seria definido após um parecer com os detalhes das infrações. Esses itens foram discriminados na segunda-feira, de acordo com o site g1:

instalação de atividades sem o devido instrumento de controle ambiental (art. 66 do Decreto Federal 6.514/2008) - multa de R$ 10 milhões;

movimentação de terra sem a devida autorização "art. 254 da Lei Municipal nº 1.209/2019) - R$ 5 milhões;

supressão de vegetação terra sem autorização (art. 189 da Lei Municipal nº 1.209/2019, com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 1.209/2019) - R$ 10 mil;

descumprimento deliberado de embargo (por ter entrado no lago depois de interditado/ art. 79 do Decreto Federal 6.514/2008) - R$ 1 milhão.





A decisão se dá em caráter definitivo, e o jogador tem até 20 dias para entrar com um recursos administrativo para tentar reduzir a multa. Caso não o faça ou ele não seja aceito, Neymar passa a ser devedor em relação ao município de Mangaratiba (RJ). É possível ainda que o staff do atleta recorra à Justiça comum, como feito por seu pai na última semana para garantir a desinterdição do lago por meio de liminar.

