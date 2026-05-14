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FUTEBOL Neymar na Copa? Camisa 10 do Santos ainda tem último desafio antes de convocação Técnico italiano prioriza jogadores em boas condições físicas, e atacante tenta reduzir dúvidas após sequência de partidas

Após a vitória do Santos contra o Coritiba por 2 a 0 pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (13), que classificou o time da Baixada Santista para a próxima fase da competição, Neymar ainda tem o último desafio antes da decisão mais importante de sua temporada. O camisa 10 terá no domingo sua derradeira oportunidade de convencer Carlo Ancelotti de que merece estar na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

A convocação definitiva será anunciada no próximo dia 18, e a principal preocupação do treinador italiano é a condição física dos jogadores. O próprio Ancelotti já deixou claro nos bastidores que pretende priorizar atletas capazes de suportar a intensidade do Mundial.

É justamente nesse ponto que Neymar tenta mudar o cenário ao seu redor. Depois de meses marcados por lesões, recuperação física e polêmicas extracampo, o atacante finalmente conseguiu embalar uma sequência de jogos pelo Santos, diminuindo parte das dúvidas sobre seu estado físico.





Internamente, a avaliação é de que o desempenho deste domingo pode ter peso simbólico importante na análise final da comissão técnica da Seleção. Mais do que gols ou assistências, Neymar tenta provar que consegue sustentar intensidade, ritmo e sequência competitiva em alto nível.

Até aqui, o atacante soma 13 partidas na temporada, com seis gols e três assistências.

A atuação recente na vitória sobre o Red Bull Bragantino aumentou ainda mais a expectativa em torno do jogador. O jornal espanhol AS destacou o desempenho do camisa 10 e afirmou que Neymar “se recusa a desistir” da disputa por uma vaga na Copa.

Segundo o periódico, o atacante realizou uma de suas melhores partidas dos últimos meses justamente em um momento de enorme pressão para o Santos, que lutava para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série A.

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