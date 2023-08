Neymar na França, Gabigol no Brasil: veja quem são os reforços mais caros da história em cada liga

A- A+

A abertura das janelas de transferências no mundo do futebol é um dos momentos mais aguardados pelos clubes. Cada um deles aproveita a negociação mais vantajosa — e que caiba no bolso — para reforçar a sua equipe com o melhor jogador da temporada. Alguns jogadores são bastante disputados e as contratações chegam a valores milionários, como no caso de Neymar quando foi vendido ao Paris Saint-Germain (PSG) por cifras milionárias, e Gabigol para o Flamengo, se tornando a transferência mais cara.

Nas últimas semanas, um dos assuntos mais discutidos e comentados da temporada de 2023 foi para onde Neymar iria após deixar o PSG. O desejo do craque era voltar ao Barcelona, mas o atacante foi vendido para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O clube árabe vai pagar cerca de 100 milhões de euros (R$541 milhões) ao PSG para contar com o craque, a maior transferência da história do futebol do país.

Reforço mais caro da história de cada campeonato nacional:

FRANÇA - Neymar (BRA, Paris Saint-Germain, 2017): 222 milhões de euros

ESPANHA - Philippe Coutinho (BRA, Barcelona, 2018): 160 milhões de euros

INGLATERRA - Moisés Caicedo (EQU, Chelsea, 2023): 133,5 milhões de euros

ITÁLIA - Cristiano Ronaldo (POR, Juventus, 2018): 117 milhões de euros

ALEMANHA - Harry Kane (ING, Bayern de Munique, 2023): 100 milhões de euros

HOLANDA - Steven Bergwijn (HOL, Ajax, 2022): 31,3 milhões de euros

PORTUGAL - Orkun Kökcu (TUR, Benfica, 2023): 25 milhões de euros

BRASIL - Gabriel Barbosa (BRA, Flamengo, 2020): 17,5 milhões de euros

Veja também

Vôlei Com carinho da torcida, Seleção Brasileira de Vôlei feminino desembarca no Recife