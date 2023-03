A- A+

PARIS SAINT-GERMAIN Neymar "não estará disponível" para jogo contra o Bayern de Munique, diz Galtier Na ida contra o Bayern em 14 de fevereiro, o PSG perdeu por 1 a 0 no Parque dos Príncipes

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, disse nesta sexta-feira que Neymar, lesionado no tornozelo, vai desfalcar sua equipe contra o Bayern de Munique na quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O craque brasileiro machucou o tornozelo direito contra o Lille há duas semanas. Na ida contra o Bayern em 14 de fevereiro, o PSG perdeu por 1 a 0 no Parque dos Príncipes.

"Nos próximos dois jogos (contra Nantes e Bayern), não teremos 'Ney' disponível", explicou o treinador durante uma coletiva de imprensa na véspera do duelo com o Nantes, pelo campeonato francês.

Neymar "continua sua reabilitação, haverá uma atualização na segunda-feira para especificar a evolução", disse o clube em um comunicado médico antes da coletiva de imprensa de Galtier.

A má notícia para o clube francês contrasta com a situação do adversário bávaro na Liga dos Campeões. Depois de três meses afastado devido a uma lesão, o senegalês Sadio Mané reapareceu pelo Bayern de Munique na vitória por 3 a 0 sobre o Union Berlin, no domingo.

Julian Nagelsmann sugeriu que Mané voltaria a ficar no banco de reserva para o jogo de sábado da Bundesliga contra o Stuttgart, mas prometeu que o senegalês teria "mais minutos" e poderia até ser titular contra o PSG na quarta-feira.

