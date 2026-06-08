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Futebol Neymar não treina e está fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo Existe a possibilidade de que o atacante volte a treinar com bola ainda nesta semana, inicialmente sozinho, em trabalhos mais leves, e aos poucos se integrando ao grupo

Com lesão na panturrilha direita, Neymar passou por ressonância magnética na manhã desta segunda-feira, que apontou "boa evolução" em seu tratamento, segundo a CBF, mas continua fora dos treinamentos. Ele não foi a campo na atividade desta tarde no Columbia Park, centro de treinamentos do New York Red Bulls, em Morristown, Nova Jersey.

O planejamento para a recuperação do camisa 10 foi mantido, isto é, estar apto para entrar em campo no segundo jogo da Copa, dia 19, contra o Haiti, na Filadélfia. Ele está fora do confronto contra Marrocos, dia 13, em Nova Jersey.

Existe a possibilidade de que o atacante volte a treinar com bola ainda nesta semana, inicialmente sozinho, em trabalhos mais leves, e aos poucos se integrando ao grupo.

Por enquanto, o jogador tem feito fisioterapia e atividades na academia para tratar a lesão na panturrilha direita. A CBF não estipula um prazo e tem dito que o retorno depende da evolução diária do atleta em seu treinamento.

O técnico Carlo Ancelotti garantiu na semana passada que não há risco de corte e o atleta estará na Copa do Mundo.

Quem treinou pela primeira vez foi Éderson, volante convocado para a vaga do lateral-direito Wesley, cortado por lesão muscular no músculo adutor da coxa direita. Ele chegou aos Estados Unidos na manhã desta segunda-feira e já foi a campo com o grupo. A imprensa pôde acompanhar apenas 15 minutos das atividades.

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