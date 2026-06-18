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Ausência Neymar não viaja e desfalca a Seleção Brasileira contra o Haiti pela Copa do Mundo 2026 O camisa 10 ficará em Nova Jersey para concluir o seu processo de recuperação; duelo do Brasil será em Filadélfia

Neymar está fora do duelo com o Haiti, o segundo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Ele nem viajará a Filadélfia, palco da partida nesta sexta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília).

A informação foi confirmada pela CBF, que informou que o camisa 10 ficará em Nova Jersey para concluir o seu processo de recuperação, fazendo uso das estrutura montada para a seleção brasileira, no hotel The Ridge e no CT de Columbia Park.

Como o Estadão havia adiantado, a comissão técnica não trabalhava com a possibilidade de tê-lo à disposição para a partida contra o Haiti.

Há a chance de ele ser relacionado para o último duelo da primeira fase, dia 24, contra a Escócia, em Miami.

Na quarta-feira (17), Neymar participou, ainda que separado dos colegas, do primeiro treino desde que sofreu a lesão na panturrilha.

Antes das atividades, ele passou pelo local onde estavam os jornalistas, os cumprimentou e perguntou: "Estavam com saudades?".

No gramado, Neymar foi aplaudido e recebeu uma espécie de batismo dos outros jogadores, passando por um "corredor polonês"

Depois de cerca de dez minutos de aquecimento com o elenco, Neymar realizou trabalhos físicos de forma separada.

Ele fez atividades com bola com o preparador físico Cristiano Nunes. Os trabalhos dessa quarta foram mais exigentes, com trocas de direção e frenagem.

Na segunda-feira, Neymar passou pela terceira ressonância para avaliar a evolução da lesão na panturrilha direita.

Na terça, o jogador esteve em campo no treino, mas fez atividades mais leves, chegando a entrar no gramado de tênis.

O atleta sofreu a lesão na panturrilha há um mês, em derrota do Santos para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Antes de terça-feira, o camisa 10 tinha trabalhado somente na parte interna, com fisioterapeutas e preparadores físicos.

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