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futebol Neymar nega cobrança a jovens do Santos após empate com a Chapecoense: 'Totalmente mentira' O Estadão questionou o Santos sobre a suposta cobrança no vestiário e a ausência de Neymar no treino deste domingo, mas não houve retorno

Neymar usou as redes sociais neste domingo (26) para se pronunciar sobre uma suposta cobrança a jovens jogadores do Santos após o empate em 2 a 2 com a Chapecoense no sábado, 25, pelo Brasileirão. O portal ge publicou que o craque teria entrado em atrito com o time alvinegro ainda no vestiário da Vila Belmiro, mas ele respondeu no Instagram que a informação é falsa.





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"Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre que cobrei os jovens dentro do vestiário, totalmente mentira. Quem passou isso, por favor, não faça isso, não faça isso, não minta, pode perguntar para quem quiser, foi uma cobrança para o time. Conversamos, eu, Lucas (Veríssimo), Arão, Gabi, todos falamos ali… Brazão, e a gente se cobrou, obviamente, porque somos competitivos e queremos ganhar, vencer. Mas não teve cobrança aos jovens, isso não vou aceitar, essas mentiras", declarou o jogador através de vídeo.

"Se tiver que cobrar dentro do vestiário independente de quem seja, isso é normal no futebol, e normal em um grupo que quer vencer. Vocês que estão fazendo essas matérias mal-intencionadas e mentirosas não sabem de nada, não sabem o que é futebol", completou o craque.

Na primeira partida com o Santos após a Copa, Neymar teve noite brilhante, apesar do empate com a lanterna Chapecoense. O jogador atuou durante os 90 minutos e foi autor dos dois gols santistas.

Além desta, houve outra polêmica envolvendo o jogador neste domingo. O ge também publicou que o craque teria se reapresentado depois do empate com a Chapecoense, mas teria deixado o treino junto ao elenco sem autorização e contrariando o planejamento da comissão técnica santista.

O Estadão questionou o Santos sobre a suposta cobrança no vestiário e a ausência de Neymar no treino deste domingo, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Na sequência da temporada, o Santos enfrenta a Universidad Central da Venezuela terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, no jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O time da Baixada Santista, que venceu na ida por 4 a 1, conta com Neymar para a partida decisiva que pode selar a vaga nas oitavas de final do torneio.

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