A- A+

Futebol Neymar nega que tenha pedido demissão do técnico Jorge Jesus "Mentira... vocês têm que parar de ficar acreditando nessas coisas, páginas como essa... com milhões de seguidores não podem ficar postando fake news!", criticou o atleta

Após uma publicação do jornal “Sport”, da Espanha, afirmar que o atacante Neymar teria pedido a demissão do técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, o próprio brasileiro apareceu publicamente para negar a notícia. Em um comentário de uma publicação que relatava o assunto, o camisa 10 da equipe da Arábia Saudita disse que a história era uma "fake news".

"Mentira... vocês têm que parar de ficar acreditando nessas coisas, páginas como essa... com milhões de seguidores não podem ficar postando fake news! Com todo respeito do mundo, eu peço que pare com isso. É muita falta de respeito”, publicou Neymar.

Ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus está pressionado no Al-Hilal após os empates por 1x1 com o Navbahor, do Uzbequistão, na estreia da Liga dos Campeões da Ásia, e diante do Damac, no Campeonato Saudita. Há rumores de que o profissional pode ser demitido em caso de mais um tropeço na temporada. No período, Neymar entrou em campo, mas não balançou as redes.

Veja também

Futebol Justiça mantém reprovação das contas do Santa Cruz