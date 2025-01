A- A+

FUTEBOL Neymar negocia saída do Al-Hilal A imprensa brasileira diz que o Santos negocia o retorno do atacante, mas o Al-Hilal prefere uma transferência definitiva

Neymar está em negociações com o Al-Hilal para rescindir seu contrato antes do fim, em junho de 2025, mas diferenças econômicas complicam o acordo, indicou, nesta quarta-feira (22), à AFP uma fonte do clube saudita.

"Neymar negocia com o Al-Hilal para uma saída, mas suas exigências econômicas elevadas são um obstáculo maior".

A imprensa brasileira diz que o Santos negocia o retorno do atacante, mas o Al-Hilal prefere uma transferência definitiva.





Neymar chegou ao clube saudita em agosto de 2023 vindo do PSG, mas só conseguiu disputar sete partidas pela equipe, com um gol e três assistências.

Sua primeira temporada ficou marcada por uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, em outubro de 2023 em uma partida da Seleção contra o Uruguai.

Após se recuperar e voltar a jogar na Liga dos Campeões asiática, Neymar voltou a se contundir em novembro de 2024, em uma das coxas, que o tirou de atividade durante várias semanas.

Recentemente, voltou aos treinamentos, mas seu treinador, o português Jorge Jesus, expressou dúvidas sobre sua forma física.

"Após uma lesão de 15 meses é muito difícil para um jogador recuperar seu melhor nível. Neymar segue sendo excepcional, mas fisicamente não está preparado para o campeonato", disse à Globo.

Mesmo sem Neymar, o Al-Hilal conquistou os três títulos nacionais e atingiu o recorde mundial de 34 vitórias consecutivas.

A possível saída do astro brasileiro abre as portas para o clube de Riad assinar com outro craque de renome mundial.

