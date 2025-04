A- A+

Fora dos gramados há um mês, Neymar apareceu nas redes sociais para se manifestar em uma postagem que criticava suas atitudes extracampo durante a recuperação de uma lesão. O camisa 10 do Santos deixou um comentário em um vídeo publicado pelo perfil "Os Donos da Bola" no Instagram, onde Neto questionou a presença do jogador santista em alguns eventos.

"Bora dar ibope pra ele o falastrão da tv brasileira", escreveu Neymar.

Neymar rebate Neto no instagram. Foto: Reprodução/Instagram

O camisa 10 do Peixe tem mostrado nas redes sociais sua rotina de treinos, com exercícios de fortalecimento muscular realizados pelo próprio estafe. Contudo, durante o período de tratamento, Neymar foi visto no Carnaval no Rio de Janeiro e também comparece a diversos eventos, como compromissos com patrocinadores e partidas da FURIA, a equipe da qual é presidente, na Kings League Brasil.

Neymar ainda tenta se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, que o deixou de fora da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no mês passado. O craque também perdeu a estreia do Santos no Brasileirão e será desfalque na 2ª rodada da competição, contra o Bahia, no próximo domingo, às 20h30, na Vila Belmiro.

No entanto, espera-se que Neymar retorne aos gramados na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, no dia 13 de abril, às 19h30, no Maracanã. O jogador de 33 anos terá ainda 12 jogos pelo Santos até o término do contrato, inicialmente previsto para 30 de junho.

