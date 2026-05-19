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Copa do Mundo Neymar no álbum da Copa? Panini irá atualizar figurinhas após convocação A empresa ainda não deu um prazo para a atualização

A Panini terá de fazer ajustes nas figurinhas da seleção brasileira no álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 depois da divulgação da convocação final de Carlo Ancelotti. Após o anúncio dos 26 nomes do Brasil para o Mundial, a empresa informou que lançará um pacote de atualização com mudanças relacionadas ao elenco, embora ainda sem revelar datas ou a lista completa de substituições.

A convocação anunciada nesta segunda-feira trouxe novidades importantes em relação aos jogadores presentes no álbum lançado antes da definição oficial dos grupos para a Copa. Entre os atletas chamados por Ancelotti e que não aparecem inicialmente na coleção estão nomes como Neymar, Igor Thiago, Rayan, Bremer e Endrick, além de outros oito jogadores incluídos na lista final do treinador italiano.

Por outro lado, alguns atletas que ganharam espaço no álbum ficaram fora da relação definitiva da seleção brasileira para o Mundial. É o caso de Bento, João Pedro, Éder Militão, Rodrygo e Estevão, que estavam entre as figurinhas disponibilizadas originalmente, mas acabaram não sendo convocados. Com os cinco erros, a Panini teve o menor índice de acerto com o Brasil dos últimos 40 anos.

Álbum da Copa de 2026 com pacotes de figurinhas - Foto: reprodução

Mesmo com a atualização prometida pela empresa, nem todos os jogadores chamados por Ancelotti necessariamente aparecerão na coleção. Isso acontece porque cada país possui um limite específico de espaço no álbum.

No caso das seleções, são reservadas 20 figurinhas por equipe: uma destinada ao escudo nacional, outra para a foto coletiva do time e apenas 18 espaços para jogadores. Com isso, a fabricante terá de definir quais nomes da lista brasileira entrarão na versão revisada do álbum oficial da Copa.

A expectativa agora é pela divulgação dos detalhes do pacote complementar, que deve adequar a coleção à formação oficial da seleção brasileira para a disputa do Mundial de 2026.

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