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Neymar Neymar no Boca? Jornal argentino aponta chance de astro se transferir para clube de ex-companheiros Jogador visitou as estruturas do clube xeneize na recente passagem do alvinegro por Buenos Aires

Neymar tem contrato com o Santos até o final de 2026, mas seu futuro segue sendo discutido, não apenas sobre a chance de disputar a Copa do Mundo, mas também de se transferir para outro clube. Após ter o nome ligado ao futebol dos Estados Unidos, o astro agora é apontado pelo jornal Olé como possível reforço do Boca Juniors.

O atacante de 34 anos esteve em Buenos Aires recentemente, para o jogo entre San Lorenzo e Santos, pela Copa Sul-Americana, e encontrou Ander Herrera. Hoje no Boca, o meia espanhol foi companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain.

Segundo apuração do Olé, ele aproveitou para contar ao brasileiro sobre os benefícios de atuar no gigante argentino. Outro jogador que está no Boca e também foi companheiro de Neymar na França é Leandro Paredes. Em 2025, o volante fez uma espécie do convite para o astro brasileiro se juntar a ele.

Durante a estadia na Argentina, o Santos utilizou o centro de treinamento do Boca Juniors, e Neymar recebeu uma camisa do clube. Estes episódios foram suficientes para alimentar um rumor de transferência na mídia argentina.

Atualmente, o elenco do Boca vem atraindo diversos com jogadores com experiência internacional para ajudar no projeto de voltar a disputar o título da Libertadores. Nesta edição, os xeneizes estão no grupo do Cruzeiro. O argentino Paulo Dybala é outro que deve se juntar ao elenco no meio do ano.

O Olé destaca que todos os lados negam uma chance de negociação neste momento, e que o foco de Neymar é ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Caso deixe o Santos neste ano, o principal alvo é o FC Cincinnati, da Major League Soccer, segundo rumor levantado inicialmente pelo The Athletic.

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