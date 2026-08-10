Neymar no Inter Miami? Jornal espanhol aponta possível reencontro com Messi e Suárez em 2027
Segundo o Marca, futuro do brasileiro ganha novas dúvidas em meio ao fim de contrato com o Santos; não há acordo com o clube americano
O futuro de Neymar voltou a ganhar destaque na imprensa europeia. Aos 34 anos e com contrato com o Santos somente até 31 de dezembro de 2026, o brasileiro ainda não definiu os próximos passos da carreira.
Neste cenário, o Inter Miami aparece como um possível destino e poderia proporcionar o reencontro do atacante com Lionel Messi e Luis Suárez.
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A possibilidade foi destacada nesta segunda-feira pelo jornal espanhol Marca. Segundo a publicação, ainda não existe acordo ou negociação confirmada entre Neymar e o clube da Flórida, mas a situação contratual do brasileiro alimenta a hipótese de uma transferência para a Major League Soccer (MLS).
Caso não renove com o Santos, Neymar poderá deixar o clube sem custos ao término do contrato e negociar livremente seu futuro.
O brasileiro já deixou em aberto diferentes possibilidades para 2027, desde uma renovação com o Peixe até uma nova experiência no exterior ou mesmo o encerramento da carreira.
Uma eventual transferência para o Inter Miami teria como principal atrativo esportivo e comercial a reconstrução do MSN, trio formado por Messi, Suárez e Neymar no Barcelona.
Os três atuaram juntos entre 2014 e 2017 e fizeram parte de um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube catalão. Foram nove títulos, incluindo uma Champions League, dois Campeonatos Espanhóis e três Copas do Rei.
O auge aconteceu logo na primeira temporada completa do trio. Em 2014/15, Barcelona conquistou a tríplice coroa — Champions, Campeonato Espanhol e Copa do Rei — com os três atacantes somando 122 gols em todas as competições: Messi marcou 58, Neymar, 39, e Suárez, 25.