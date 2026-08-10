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FUTEBOL Neymar no Inter Miami? Jornal espanhol aponta possível reencontro com Messi e Suárez em 2027 Segundo o Marca, futuro do brasileiro ganha novas dúvidas em meio ao fim de contrato com o Santos; não há acordo com o clube americano

O futuro de Neymar voltou a ganhar destaque na imprensa europeia. Aos 34 anos e com contrato com o Santos somente até 31 de dezembro de 2026, o brasileiro ainda não definiu os próximos passos da carreira.



Neste cenário, o Inter Miami aparece como um possível destino e poderia proporcionar o reencontro do atacante com Lionel Messi e Luis Suárez.

A possibilidade foi destacada nesta segunda-feira pelo jornal espanhol Marca. Segundo a publicação, ainda não existe acordo ou negociação confirmada entre Neymar e o clube da Flórida, mas a situação contratual do brasileiro alimenta a hipótese de uma transferência para a Major League Soccer (MLS).

Caso não renove com o Santos, Neymar poderá deixar o clube sem custos ao término do contrato e negociar livremente seu futuro.

O brasileiro já deixou em aberto diferentes possibilidades para 2027, desde uma renovação com o Peixe até uma nova experiência no exterior ou mesmo o encerramento da carreira.

Uma eventual transferência para o Inter Miami teria como principal atrativo esportivo e comercial a reconstrução do MSN, trio formado por Messi, Suárez e Neymar no Barcelona.

Trio MSN atuando pelo Barcelona. Foto: Cesar manso/AFP



Os três atuaram juntos entre 2014 e 2017 e fizeram parte de um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube catalão. Foram nove títulos, incluindo uma Champions League, dois Campeonatos Espanhóis e três Copas do Rei.

O auge aconteceu logo na primeira temporada completa do trio. Em 2014/15, Barcelona conquistou a tríplice coroa — Champions, Campeonato Espanhol e Copa do Rei — com os três atacantes somando 122 gols em todas as competições: Messi marcou 58, Neymar, 39, e Suárez, 25.

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