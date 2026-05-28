A- A+

futebol Neymar: o que é a lesão de grau 2 diagnosticada no atacante e que o deixará afastado dos gramados? O diagnóstico praticamente tira Neymar dos dois primeiros amistosos de preparação da seleção brasileira, contra Panamá, dia 31, e Egito, dia 6

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, deu atualizações sobre a lesão sofrida por Neymar. Ele confirmou que o jogador está com uma lesão grau 2 na região e que ele precisará ficar afastado dos gramados por pelo menos três semanas.

— A atualização sobre o jogador Neymar, ele se apresentou ontem aqui na Granja, fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas uma edema. O atleta segue em tratamento e a nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado — disse Rodrigo Lasmar.

O diagnóstico praticamente tira Neymar dos dois amistosos de preparação da seleção brasileira, contra Panamá, dia 31, e Egito, dia 6. Agora, o craque brasileiro corre contra o tempo para se recuperar a tempo da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O que é uma lesão de grau 2?

Uma lesão muscular acontece quando as fibras musculares sofrem algum tipo de dano. Isso geralmente ocorre devido a esforço físico excessivo, como em um jogo de futebol, o que pode fazer com que as fibras se estiquem ou contraiam acima da sua capacidade.

Os músculos são essenciais para o movimento do corpo, sendo responsáveis por gerar força. Essa situação pode causar bastante dor e limitações nos movimentos.

Há três tipos de lesões. A primeira, de grau I, é mais leve, como um pequeno estiramento ou ruptura de algumas fibras musculares com dor leve e mínima perda de força. Segundo o Einstein Hospital Israelita, pode ter inchaço e sensibilidade, mas o movimento ainda é possível, ainda que com algum desconforto.

Já o de grau II, o mesmo de Neymar, é considerada moderada, pois a ruptura englobou mais fibras musculares. O paciente pode sentir dor moderada, inchaço, arroxeamento, e uma perda parcial de força e função. O movimento pode ser limitado e doloroso.

Por último, a de grau III, é considerada grave. Ruptura completa do músculo ou separação do músculo do tendão. Esta lesão causa dor intensa, inchaço significativo, hematomas extensos, e uma perda quase total de função do músculo afetado.

Sintomas

Os sintomas variam de acordo com a gravidade da lesão. Por isso, é importante procurar atendimento com profissionais de saúde para uma melhor avaliação no caso dos seguintes sinais:

Dor e inchaço local

Fraqueza muscular

Deformidade e hematoma (roxo) local

Tratamento

O tratamento varia de acordo com a gravidade da lesão. Entretanto é importante que o paciente fique de repouso para recuperar o musculo tensionado e não agravar a lesão. Gelo também é essencial na área prejudicada para ajudar na redução do inchaço, no alívio da dor e na diminuição da inflamação.

Primeiro ataque de harpia a humano já documentado no mundo ocorre na Amazônia e acende alerta sobre perseguição à espécie; entenda

Fisioterapia visando melhorar a dor e auxiliando na cicatrização da lesão. É importante também reintroduzir gradualmente a atividade física em casos de lesões graves para um retorno seguro às atividades diárias.

E em últimos casos, dependendo da gravidade, a cirurgia pode ser necessária para reparar o tecido muscular rompido.

Veja também