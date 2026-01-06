Ter, 06 de Janeiro

Ostentação

Neymar ostenta com avião, helicóptero e réplica de 'Batmóvel' que valem mais de R$ 300 milhões

Os artigos luxuosos do atleta foram personalizados na cor preta e com referência ao Batman. Neymar é um grande fã do personagem dos filmes, revistas e desenhos

O atacante Neymar ostentou nas redes sociais alguns dos artigos de luxo que possui. O jogador do Santos postou um vídeo e fotos com seu jatinho particular, um helicóptero e o carro no estilo "Batmóvel".

Os itens valem mais de R$ 300 milhões. Só o avião, do modelo Dessault Falcon 900LX, com capacidade para 14 pessoas, é avaliado em R$ 250 milhões. A réplica de "Batmóvel" custa mais de R$ 8 milhões e tem potência de até 500 cavalos.

Os artigos luxuosos do atleta foram personalizados na cor preta e com referência ao Batman. Neymar é um grande fã do personagem dos filmes, revistas e desenhos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Neymar Jr (@neymarjr)

O jogador do Santos passou por uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo, ainda antes do Natal. Neymar deve voltar a jogar no início de fevereiro.

O atacante acertou a renovação de contrato com o clube paulista até o final de 2026. Foi o terceiro acordo do camisa 10 desde o retorno ao Santos, na temporada passada.

