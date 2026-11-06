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Futebol Neymar Pai é o novo CEO do Santos Empresário e gestor esportivo assume função vaga desde o ano passado

A família de Neymar estreitou ainda mais os laços com o Santos nesta sexta-feira. O clube anunciou Neymar da Silva Santos, o Neymar Pai, como novo CEO do clube.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, nos quais o empresário posou ao lado do presidente Marcelo Teixeira. O empresário e gestor esportivo ocupará um cargo vago desde a saída de Pedro Martins, em maio do ano passado.

Na nova função, o empresário comandará a governança e os processos de administração do Santos. Ele também liderará o Instituto Meninos da Vila, que cuida das carreiras dos atletas da base do clube.

Neymar Pai é figura bastante presente no clube desde o retorno do filho à Vila Belmiro, em janeiro do ano passado. Ele cuida carreira, dos contratos e dos acordos comerciais do camisa 10.

No clube, o empresário tem sido envolvido em projetos importantes, como a reforma do CT Rei Pelé e o projeto do novo CT em Praia Grande.

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