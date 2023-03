A- A+

futebol Neymar passará por cirurgia no tornozelo e ficará "de três a quatro meses" afastado O jogador "apresentou vários episódios de instabilidade no tornozelo direito"

Neymar passará "nos próximos dias" por uma cirurgia no tornozelo direito em Doha e ficará "de três a quatro meses afastado" dos gramados, anunciou nesta segunda-feira o Paris Saint-Germain.

O jogador, que se lesionou no dia 19 de fevereiro contra o Lille, pelo Campeonato Francês, "apresentou vários episódios de instabilidade no tornozelo direito nos últimos anos" e o departamento médico do PSG recomendou uma "operação de reparação ligamentar a fim de evitar um maior risco de recorrência", informou o clube parisiense.

Este novo contratempo compromete o restante da temporada do craque brasileiro. Neymar sofreu um problema no mesmo tornozelo direito a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, contra a Sérvia, e só pôde voltar a jogar com a Seleção nas oitavas de final.

Esta ausência traz más lembranças ao PSG, que já ficou sem o atacante durante longas etapas desde que chegou ao clube, em 2017.

Em 2018, ele sofreu uma lesão no pé antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid. No ano seguinte, perdeu novamente as oitavas da Champions contra o Manchester United.

Em 2021, uma lesão no adutor antes do duelo contra seu ex-clube, o Barcelona, o tirou de mais um mata-mata da principal competição europeia.

"Dizer que a ausência de 'Ney' é algo trivial, não. Ele está entre os melhores passadores da Ligue 1 e é uma ausência prejudicial para nós", declarou na última sexta-feira o técnico Christophe Galtier, que não poderá contar com o brasileiro para o jogo de volta das oitavas da Champions contra o Bayern de Munique na próxima quarta-feira, no qual os franceses precisam reverter a derrota por 1 a 0 na ida em Paris.

Afetado pela decepção com a Seleção no Mundial do Catar (eliminação nas quartas de final para a Croácia nos pênaltis), Neymar não vinha tendo nos últimos jogos o grande rendimento que mostrou na primeira parte da temporada, mas continuava sendo um dos principais trunfos ofensivos do PSG, com 13 gols marcados e 11 assistências no Campeonato Francês.

