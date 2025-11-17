A- A+

FUTEBOL Neymar pode deixar o Santos em janeiro e já desperta interesse na Europa, diz jornalista Astro prioriza ajudar o clube a evitar o rebaixamento antes de decidir os próximos passos

O futuro de Neymar volta a movimentar o mercado da bola. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, alguns clubes já iniciaram contatos preliminares para sondar a situação do atacante, que retornou ao Santos em 2025, mas ainda busca recuperar a forma física após uma série de lesões.

Com contrato válido apenas até 31 de dezembro, Neymar poderá ficar livre no mercado a partir de janeiro, o que abre a possibilidade de uma nova mudança em sua carreira.

Neymar está a tentar ajudar, mas não nos podemos esquecer que ele poderá ficar disponível como jogador livre a partir do início de janeiro. É uma situação interessante para acompanhar afirmou Romano, segundo o jornal português A Bola.

Apesar das especulações, o jornalista italiano destacou que o foco atual do craque é outro.

Neymar quer estar 100% concentrado em ajudar o Santos a evitar a despromoção e dar o seu melhor pelo clube. Não há negociações avançadas, mas já começaram a surgir alguns contatos para entender sua situação. Quando um jogador do seu nível está disponível, é uma oportunidade 3 afirmou.

O Santos, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vitória crucial no último domingo: 1 a 0 sobre o Palmeiras, resultado que deixou a equipe um ponto acima da zona da degola, restando cinco rodadas para o fim do campeonato.

Mesmo sem estar em plena forma, Neymar tem sido peça importante dentro e fora de campo. Romano ressalta que o interesse internacional permanece:

Talvez Neymar não esteja na sua melhor condição física, vem de uma sequência de lesões, mas está de volta e tenta ajudar o Santos. Fiquem atentos, porque ele pode ser um dos grandes nomes do mercado de janeiro e a custo zero.

