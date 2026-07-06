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COPA DO MUNDO Neymar na Copa de 2030? Jogador terá menos idade que Messi e Cristiano em 2026 Após a eliminação para a Noruega, atacante afirmou que não pretende disputar o próximo Mundial e deu adeus ao torneio

Minutos depois da eliminação do Brasil para a Noruega, na noite do último domingo (5), milhares de torcedores e internautas brasileiros fizeram a mesma pesquisa na internet: "Existe alguma chance de Neymar disputar a Copa do Mundo de 2030?". Certamente, a resposta é: não.

Em fevereiro de 2030, quando completará 38 anos, Neymar ainda será mais jovem do que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo eram durante a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o argentino disputou o Mundial aos 39 anos, enquanto o português entrou em campo aos 41.

O atacante brasileiro declarou que a sua atuação em campo em 2026 foi sua despedida da trajetória em Copas. Além disso, em entrevista à Globo, ele destacou que não deve mais atuar representando o país após a derrota de domingo.

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", explicou o camisa 10, muito abatido.

A decisão, no entanto, não impede uma eventual mudança de rumo no futuro. Por isso, é importante lembrar que Neymar esteve escalado como "protagonista" da seleção durante as Copas de 2014, 2018 e 2022.

Nas disputas, o máximo que ele conseguiu aconteceu durante a primeira participação, quando o Brasil alcançou a semifinal, mas com o atleta hospitalizado, levou 7 a 1 da Alemanha. O atacante marcou presença nos times que caíram nas quartas de final nos embates de 2018 e 2022.

Neste ano, Neymar passou boa parte da preparação lesionado e entrou por poucos minutos na terceira rodada da fase de grupos, contra a Escócia, e fez sua despedida definitiva diante da Noruega, quando marcou seu último gol em Copas do Mundo.

Contratado pelo Santos até o fim do ano e alvo de clubes dos Estados Unidos, o destino de Neymar nos gramados ainda será decidido, enquanto o jogador permanece em silêncio sobre o futuro. Entretanto, sua participação nas Copas do Mundo chegou ao fim.

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