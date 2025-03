A- A+

Futebol Neymar posta foto com camisa do St. Pauli; time alemão famoso por ser progressista e de esquerda Equipe alemã foi resistência ao regime nazista e fala abertamente sobre causas sociais

Conhecido pelo engajamento social e combate a discriminações, o St. Pauli, time que Neymar surgiu com a camisa nesta sexta-feira (21), é um time historicamente de esquerda.

Para muitos, a equipe é vista como uma exceção no meio do futebol por falar abertamente de suas lutas contra o machismo, homofobia e racismo.

No estatuto do clube, inclusive, existe um registro que fala sobre o combate ao preconceito.

A equipe deu seus primeiros passos no futebol em 1924 e fez uma dura resistência ao regime nazista na Alemanha, quando não cumpriu a ordem de excluir atletas judeus do seu elenco.

Entre as décadas de 80 e 90, alguns torcedores do St. Pauli lideraram um movimento antifascista que tinha o objetivo de eliminar focos de torcedores neofascistas dentro da própria torcida.

Atualmente, é frequente ver alguns torcedores do clube com a suástica nazista destruída e com bandeiras do arco-íris em apoio à causa LGBTQIAP+, além de mensagens anticapitalistas.

Na temporada 2023/24, o St. Pauli conquistou o título da segunda divisão e, atualmente, disputa a elite da Bundesliga, ocupando a 15ª colocação.

