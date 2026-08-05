Neymar posta foto em luxuosa lancha e volta a provocar o presidente do Remo: "Vagabundiando"
O jogador corre risco de ser denunciado ao STJD pelo clube paraense, devido as confusões pós-jogo
Neymar não se contentou com a troca de xingamentos na zona mista a caminho dos vestiários do Mangueirão, em Belém, após o Santos anotar 1 a 0 no Remo pela Copa do Brasil, e voltou a provocar o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, na tarde desta quarta-feira. O camisa 10 postou uma foto em luxuosa lancha com a legenda "vagabundiando."
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Ainda na saída do gramado do Mangueirão, com o Santos garantido nas quartas de final da Copa do Brasil, Neymar enfrentou muitas ofensas de torcedores do Remo e, ao invés de mostrar profissionalismo e ignorá-las, partiu para o revide, com direito a beijinhos para um torcedor que o xingava. "É pra tua mulher", foi flagrado dizendo, ainda fazendo coraçãozinho com as mãos.
Ainda apareceu pulando e gritando "eliminado" na porta dos vestiários, enquanto dirigentes do Remo o ofendiam de nomes impublicáveis. "E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!", disparou o presidente do Remo.
Já fora da capital paraense, em imagens em clima de folga com a mulher Bruna Biancardi e as pequenas filhas Mel e Mavie, o astro mostrou que ficou magoado com o que ouviu na Mangueirão e voltou a provocar com um post no Instagram no qual escreveu "vagabundiando" ao aparecer no convés da lancha, com um emoji de gargalhada.
Ex-jogadores e atualmente comentaristas, os ex-volantes Felipe Bastos e Felipe Melo "aprovaram" a provocação de Neymar ao responder ao post com os mesmos emojis de gargalhada. Ainda teve quem disse que "você pode, craque."
O Santos aguarda a definição dos demais embates das oitavas de final para saber, em sorteio, seu rival nesta volta às quartas da Copa do Brasil após cinco anos. Antes, o clube joga pelo Brasileirão, no sábado, diante do Athletico-PR.
Depois de entrar no intervalo diante do Remo, Neymar deve voltar à equipe titular. Mas já preocupa para jogos futuros sob o risco de ser denunciado pelo STJD pela briga contra dirigentes do Remo O risco é de punição por até seis jogos.