Neymar provoca confusão e é chamado de "vagabundo" por presidente do Remo
Polêmica aconteceu na zona mista após a vitória do Santos sobre o Remo pelas quartas de final da Copa do Brasil
Autor da assistência para o gol de Rony, que garantiu a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, em Belém, Neymar foi pivô de uma confusão generalizada na zona mista ao final da partida.
O camisa 10 provocou jogadores e dirigentes da equipe paraense após a classificação do time paulista às quartas de final da Copa do Brasil.
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Neymar trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo.
Leia também
• Neymar evita pensar em 2027 mas pai do jogador descarta aposentadoria
• Santos confirma presença de Neymar em 'decisão' contra o Remo em Belém: 'Viaja na terça-feira'
• Santos: Cuca não garante Neymar em decisão contra o Remo por participação em leilão
Em determinado momento, o camisa 10 pula e canta "eliminado" para os rivais. Em um dos vídeos é possível ver uma pessoa retrucando o atacante. "Tu é um b...".
Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026
️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw
O presidente do Remo, Antônio Carlos, não poupou críticas ao camisa 10 após a partida. "E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!"
AGORA! Tonhão, presidente do Remo:— Planeta do Futebol (@futebol_info) August 5, 2026
“O Santos não precisa disso.”
“E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!”…
Após ser dúvida para o confronto por causa da presença no leilão beneficente do Instituto Neymar, o atacante entrou no segundo tempo do duelo com o Remo, nesta terça-feira, no Mangueirão. Saiu dos pés do camisa 10 o passe para o gol de Rony.
O Remo reclamou bastante da arbitragem após a partida, especialmente da expulsão do zagueiro Marllon, que recebeu vermelho após Anderson Daronco ser chamado para revisar um cartão amarelo aplicado ao jogador no VAR. O Remo foi mais uma vez prejudicado. O VAR não deveria interferir na expulsão.
"Esse VAR foi o que fez a partida entre Vitória e Palmeiras, e lá todos vimos o que aconteceu". "Mais uma vez a arbitragem prejudica os times do Norte e Nordeste, isso prevalece novamente É um absurdo o que acontece", disse Glauber Gonçalves, vice-presidente do clube paraense, após a partida.
Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil serão definidos em sorteio a ser realizado pela CBF. As datas e horários ainda não foram divulgados pela entidade.
O Santos volta a campo no domingo, 9, quando enfrenta o Athletico-PR, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, torneio em que o time tenta ensaiar uma reação para se distanciar da zona de rebaixamento.