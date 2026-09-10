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FUTEBOL Neymar provoca torcida do Atlético-MG: "Eu sem joelho sou melhor que todo mundo do seu time" Camisa 10 não entrou em campo devido a uma lesão na coxa

O Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na quarta-feira, 9, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Fora do duelo por conta de uma lesão na coxa, Neymar acompanhou o jogo de um camarote na Vila Belmiro e se envolveu em uma provocação com torcedores do rival mineiro.





Em vídeo que circula nas redes sociais, o camisa 10 santista aparece respondendo a provocações vindas da torcida adversária e teria disparado a seguinte fala: "Eu, sem joelho, ainda sou melhor que todo mundo do seu time!", afirmou o jogador, enquanto ria com a situação.

Neymar tirando sarro dos torcedores do Galo na Vila Belmiro "meu joelho estourado, sou melhor que o seu time todo" pic.twitter.com/c1Bb4i8va8 — THIGO DE RÚJO (@thdearaujo) September 10, 2026

Em outra publicação que ganhou repercussão nas redes sociais, Neymar aparece novamente interagindo com os torcedores do Atlético-MG e provocou: "Eu não jogo contra time pequeno."



Em campo, o Santos venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol no duelo de volta que garante a classificação. Já o time mineiro precisa vencer por 3 ou mais gols para avançar. Caso leve a melhor por 2 gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. O segundo jogo será na próxima quarta-feira, 16, às 19h, na Arena MRV.

Vitória importantíssima nos primeiros 90 minutos das quartas de final. Seguimos juntos pelo Santos Futebol Clube! pic.twitter.com/cwzLbXlQ6Z — Santos FC (@SantosFC) September 10, 2026

Enquanto isso, Neymar segue se recuperando de uma lesão na coxa direita, sentida no confronto de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O camisa 10 desfalcou a equipe nos últimos dois jogos e deve seguir como baixa nas próximas semanas.

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