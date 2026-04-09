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Futebol Neymar publica explicação de amiga sobre sua fala machista que defende PL da Misoginia; vídeo Depois de jogo contra o Remo, jogador deu uma entrevista e disse que árbitro lhe aplicou cartão amarelo porque 'acordou meio de Chico'

Na última semana, Neymar se envolveu em uma polêmica depois de uma entrevista no pós-jogo contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. Contrariado por ter recebido o terceiro cartão amarelo que lhe deixou fora da partida contra o Flamengo, ele usou uma expressão machista para criticar o árbitro Sávio Pereira Sampaio.

O jogador disse que ele "acordou meio de Chico", uma expressão popular considerada ultrapassada, que se refere ao período menstrual da mulher, e tem origem na palavra chiqueiro, associando a menstruação à sujeira. Nesta quinta-feira (9), ele publicou, no seu canal no YouTube, uma edição de momentos dos seus últimos dias, incluiu a entrevista polêmica e uma longa explicação de uma amiga sobre os problemas da sua frase.

Nas imagens, Neymar está com a sua mulher Bruna Biancardi e vários amigos em sua casa, onde iam jantar, quando surge o assunto. Entre os amigos que ele apresenta no vídeo, está Bianca Coimbra, quem ele diz ser a amiga "com quem fica debatendo tudo" e "me ajuda bastante nisso".

Depois de explicar o problema da frase, Bianca fala sobre a possível criminalização da misoginia, em referência ao PL 896/2023, aprovado no Senado Federal em março, que equipara ódio ou aversão a mulheres por sua condição de sexo feminino ao racismo, tornando-o inafiançável e imprescritível, com pena de 2 a 5 anos de reclusão.

"Hoje a gente tem o patriarcado, um machismo estrutural, e a mulher em constante desqualificação o tempo inteiro, por uma questão de cultura e costumes. Se você torna isso crime, ainda que as pessoas achem o que elas acham, elas param de falar por medo de irem presas ou de serem responsabilizadas de alguma maneira. E quando ela para de falar isso, a gente vai reeducando as próximas culturas para que não façam essa diferenciação com relação a homem e mulher, que foi historicamente o que aconteceu com o racismo, por isso é tão importante", conclui ela.

No início da conversa, Neymar também tentou se explicar e até questionou se não teria falado apenas de uma questão biológica, mas conclui ao dizer que não teve intenção de ofender nenhuma mulher, após ouvir atenciosamente a amiga. A fala de Neymar no pós-jogo inda repercutiu mal na imprensa internacional e pode ainda gerar uma punição ao atleta.

“É porque historicamente as mulheres são descaracterizadas no momento em que elas estão no período menstrual. Toda mulher fica menstruada, e quando você coloca isso como uma questão de que ele não sabe tomar uma decisão, ou toma uma decisão errada, porque está na TPM, você invalida as decisões das mulheres durante o ciclo menstrual, entende? Eu entendi que não foi a sua intenção, mas é por isso que as pessoas pegam isso como algo problemático. É óbvio que você tem um peso maior. Mas é exatamente por causa desse peso que toma outra proporção. Mas hoje em dia, é uma fala infeliz se for falada por qualquer pessoa”, explicou Bianca.

Veja abaixo o vídeo publicado pelo jogador do Santos e a fala de Bianca, que começa no minuto 13.

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