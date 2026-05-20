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Neymar publica versículo bíblico dois dias após convocação para a Copa e mostra "Bíblia do Batman"

Camisa 10 compartilhou imagem religiosa nas redes sociais

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O atacante do Santos ficou fora de parte importante do ciclo recente da seleção devido a lesõesO atacante do Santos ficou fora de parte importante do ciclo recente da seleção devido a lesões - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Dois dias após ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Neymar publicou nesta quarta-feira uma mensagem religiosa nas redes sociais que rapidamente chamou atenção dos torcedores — tanto pelo versículo quanto pelo detalhe curioso da imagem: uma “Bíblia do Batman”.
 

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No story publicado no Instagram, o camisa 10 do Santos mostrou uma caixa com a frase bíblica:

“Confia no Senhor de todo seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento.” O trecho é de Provérbios 3:5.

 

Neymar posta versículo dois dias após convocação — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Abaixo da mensagem, aparecia uma edição temática da Bíblia estampada com o personagem Batman na capa. A publicação aconteceu em meio ao clima emocional vivido por Neymar após voltar à Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo.

O atacante do Santos ficou fora de parte importante do ciclo recente da seleção devido a lesões e chegou a ter presença no Mundial colocada em dúvida ao longo da temporada.

A convocação feita por Ancelotti marcou o retorno oficial do jogador ao principal palco do futebol mundial.

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