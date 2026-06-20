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futebol Brasil: Neymar deve ser relacionado diante da Escócia; com dores na coxa, Raphinha é dúvida Atacante do Barcelona deixou o jogo contra o Haiti com dores na coxa direita, enquanto camisa 10 do Santos ficou fora da partida para seguir tratamento na panturrilha

Em campo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha foram os protagonistas da vitória do Brasil por 3x0 diante do Haiti, na Filadélfia, pelo Grupo C da Copa do Mundo. Fora, outros dois atletas ganharam espaço no noticiário da Seleção, com projeções distintas para o futuro.

Titular diante do Haiti, o atacante Raphinha deixou o gramado com dores na coxa direita. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta iniciou o tratamento e será reavaliado para saber a gravidade do problema.

Em compensação, o atacante Neymar, que se recupera de uma lesão na panturrilha e não viajou para o jogo contra o Haiti, deve voltar a treinar com o elenco na segunda-feira, ficando à disposição para o duelo perante a Escócia, no dia 24 de junho. A informação foi confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva após a vitória brasileira por 3x0 diante do Haiti.

Com a vitória, o Brasil chega aos quatro pontos e fica na liderança do Grupo C por causa do saldo de gols. O Marrocos tem os mesmos quatro pontos, mas o saldo de gol do conjunto africano é de +1, enquanto o Brasil tem +3.

Para garantir a primeira posição, o Brasil precisa ganhar da Escócia e sustentar um saldo de gol superior ao do Marrocos.

Se passar na liderança, a Seleção volta a jogar no dia 29, às 14h, contra o segundo colocado do Grupo F, em Houston. Caso fique em segundo, o Brasil terá de enfrentar o líder do Grupo F, em Guadalupe, no mesmo dia 29, às 22h.

Na hipótese de ficar em terceiro, o Brasil terá de aguardar a definição dos demais classificados para saber contra quem vai jogar.

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