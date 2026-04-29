Neymar reafirma desejo de ir à Copa do Mundo e projeta final entre Brasil e Argentina
Atacante brasileiro foi o centro das atenções do empate entre Santos e San Lorenzo
Apesar de não balançar as redes, Neymar foi o centro das atenções do empate do Santos em 1 a 1 contra o San Lorenzo, ontem, pela Copa Sul-Americana, no estádio Pedro Bidegain, na Argentina. Após o confronto, o atacante brasileiro foi bastante procurado na zona mista e comentou o seu desejo de jogar a Copa do Mundo de 2026.
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Neymar, que ainda não foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, não hesitou em responder que disputar o seu quarto Mundial seria um sonho. Além disso, o camisa 10 do Santos diz que sonha em uma final com Brasil e Argentina.
— Claro (sonha em jogar a Copa do Mundo), é tudo o que um jogador brasileiro pensa, estar lá, e espero poder estar. Uma final entre Brasil e Argentina seria espetacular — disse Neymar na zona mista do estádio do San Lorenzo.
"PIENSO EN EL MUNDIAL, OJALÁ PUEDA IR"— TyC Sports (@TyCSports) April 29, 2026
Tras el empate de Santos ante San Lorenzo en la #CopaSudamericana, Neymar llenó de elogios a los hinchas del Ciclón y se refirió a un posible regreso a la Selección de Brasil para el Mundial.
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A visita do camisa 10 do Santos a Argentina já carregava forte simbolismo. Havia grande mobilização entre torcedores argentinos que conseguiram ingresso para acompanhar a presença de um dos nomes mais marcantes do futebol brasileiro recente — ex-Barcelona, ex-Paris Saint-Germain e integrante do histórico trio “MSN”, ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez.
Até mesmo os adversários tietaram Neymar depois do apito final. O zagueiro Ezequiel Herrera ficou com a camisa usada pelo craque brasileiro na partida. No caminho para o vestiário, o atacante ainda foi abordado por Nahuel Barrios e Fabricio López. O zagueiro conseguiu as chuteiras do atacante santista.
A repercussão da recepção levou Neymar a gravar uma mensagem aos torcedores do clube argentino.
— Olá, torcedores do San Lorenzo! Obrigado por me receberem tão bem. Nunca vou esquecer isso, o carinho que vocês deram a mim e à minha equipe. Fui muito bem recebido. Nunca tinha vivido algo assim fora do Brasil e, para mim, é um prazer e uma honra receber esse carinho — afirmou.
Neymar quiso agradecer a la gente de San Lorenzo por el cariño y se fue enamorado de tanto aliento.— San Lorenzo (@SanLorenzo) April 29, 2026
¡Gran abrazo, Príncipe! pic.twitter.com/rAn2kQgw1J