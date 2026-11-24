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FUTEBOL Neymar rebate criticas após derrota do Santos: "Posso estar com cabelo amarelo, rosa ou verde" Atacante também reclamou do pênalti marcado a favor do time gaúcho na segunda etapa

Após a derrota do Santos para o Grêmio por 2 a 0, ontem, no Morumbis, Neymar rebateu as críticas de que o visual adotado pelos jogadores do Peixe transmitiria uma imagem de soberba.



Na zona mista do estádio, o camisa 10 demonstrou irritação com a avaliação e afirmou que a mudança no cabelo não interfere no desempenho em campo.

— O cabelo não muda nada. Eu pintei o meu, mas isso não muda absolutamente nada. Todo mundo já pintou o cabelo também. Não tem nada a ver com futebol! Vocês viram que jogamos bem. Foi um detalhe que eles aproveitaram, além de um pênalti mal marcado. Quem fala uma coisa dessas não entende nada de futebol — afirmou Neymar, que completou:

— Pintar o cabelo não muda nada. A gente jogou muito bem. Posso estar com o cabelo amarelo, rosa ou verde que vou jogar bem em todos os jogos. Hoje, faltou ajustar alguns detalhes e fazer os gols.

Além de Neymar, outros jogadores santistas também platinaram o cabelo para o confronto. Gabigol, Philippe Coutinho, Rodinei e Arthur apareceram com os cabelos descoloridos antes do jogo contra o Grêmio.

Rodinei também descoloriu o cabelo. Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Santos foi derrotado por 2 a 0 no Morumbis, com gols de Amuzu e Martin Braithwaite, de pênalti. Com o resultado, o Peixe ficou na nona colocação, com 50 pontos, e segue na briga por uma vaga na Libertadores de 2027.

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