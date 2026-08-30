Neymar rebate críticos após vitória sobre Corinthians: 'Sempre gostei de jogo grande'

A- A+

Determinante na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians neste domingo na Neo Química Arena, Neymar afirmou que sempre gostou de jogos grandes e que estava à disposição para enfrentar o Palmeiras no meio de semana, inclusive com uma chuteira adaptada para o gramado sintético do Nubank Parque.



"Esta última semana falaram que vim para jogar no Santos contra times pequenos e nunca foi isso", afirmou o camisa 10 do Santos que cobrou a falta que bateu na trave e gerou o rebote aproveitado por Oliva. "Muito pelo contrário, sempre gostei de jogo grande e de jogar os melhores jogos, que mostra quem são os melhores jogadores", completou ele ao Sportv. "Não à toa que sou terceiro ou quarto maior artilheiro em finais e isso mostra como foi minha carreira."





A ausência de Neymar no clássico com o Palmeiras pela Copa do Brasil gerou polêmica e o jogador comentou o episódio. "Infelizmente nos últimos tempos fiquei machucado. No último clássico contra o Palmeiras, eu estava à disposição e até chuteira adaptada eu tinha, que é uma chuteira de trava menor para society, mas foi uma decisão da comissão técnica", afirmou ele.



Sem seu principal jogador, o Santos foi derrotado por 3 a 0 e ficou distante da classificação. "Se o jogo tivesse sido 0 a 0 ou 1 a 1, todo mundo ia falar que era o "mestre Cuca" que estava ali e não o Cuca treinador", disse Neymar, que acrescentou acreditar em uma "remontada". "Não esperávamos o 3 a 0. O futebol tem remontadas e jogos que vão acontecer extraordinário "



Para avançar, o Santos terá de ganhar por quatro gols de diferença na Vila Belmiro ou por três para forçar as penalidades Para Neymar, o time precisa jogar como se o confronto estivesse empatado. "Nosso time tem potencial. É um jogo que está 0 a 0. A gente vai jogar para se divertir, a responsabilidade é toda do segundo melhor time do país que é o Palmeiras. A responsabilidade é deles e a gente vai se divertir quarta-feira na Vila", completou ele, sem citar qual o time número 1 do Brasil.



Com a Neo Química Arena tomada pela torcida do Corinthians, o astro santista deu sua camisa para um garoto corintiano que chorou ao receber a lembrança do ídolo. "Foi um menino que é corintiano, independente do time que torce, quando gosta de um atleta, pode me admirar em vários momentos. Eu prometi e acabei dando", disse Neymar, acrescentando que respeita muito o Corinthians.

Veja também