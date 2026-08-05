Neymar rebate insulto nas redes sociais: "Os caras me xingam, eu comemoro e eles ficam bravos"

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Após protagonizar uma confusão na zona mista do estádio Mangueirão na noite desta terça-feira, o atacante Neymar usou um post no Instagram para ironizar fúria dos torcedores do Remo e, principalmente, de seu presidente, que o chamou de vagabundo após o jogo que desclassificou a equipe paraense da Copa do Brasil.





"Os caras me xingam, eu comemoro e eles ficam bravos", diz breve relato com emojis de risada e de não entender a confusão.



Ele também recorreu às redes sociais para retomar o assunto e postou uma mensagem de reflexão nos seus storys onde cita o comportamento da atual sociedade.



"Que triste o rumo que parte da nossa sociedade vem tomando... Poucos se interessam pelo trabalho, pela trajetória ou pelos resultados: o foco quase sempre recai sobre algo que possa ser apontado como defeito", diz o início do texto utilizado pelo jogador como uma resposta ao tumulto ocorrido na parte interna do estádio paraense.

Story de Neymar após a partida. Foto: Reprodução/ Instagram / @neymarjr





Na partida, Neymar foi provocado e xingado pela torcida local antes do apito inicial quando fez o aquecimento junto com os companheiros no gramado. Ao entrar no segundo tempo, ele foi decisivo ao cruzar a bola que Rony completou para o fundo das redes selando a vitória de 1 a 0 e a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil.



"Destaque do jogo, ele usou o texto para se defender das críticas. "Existe uma facilidade enorme em criticar quem ou o que está em evidência. Talvez porque seja mais confortável julgar a vida de quem está no topo do que construir a própria: ou porque o sucesso alheio confronte frustrações que preferimos não enxergar", relata parte do texto.



O jogador cita ainda que as pessoas públicas deve ser questionadas, mas pediu respeito e falou ainda em perseguição. "Pessoas públicas podem e devem ser questionadas quando necessário, mas há uma diferença enorme entre crítica e perseguição, entre responsabilidade e prazer em ressaltar as falhas".



Imagens que circulam nas redes sociais mostraram Neymar trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo. "F... -se! Aqui é Santos, c ..", disse o atacante. Em determinado momento, o camisa 10 pulou e cantou "eliminado" para os rivais. Em um dos vídeos foi possível ver uma pessoa retrucando o atacante. "Tu é um b...".

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

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