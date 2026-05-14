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FUTEBOL Neymar rebate provocação sobre Copa do Mundo de torcedor do Coritiba: "Você vai ficar em casa" Camisa 10 do Santos foi provocado ao deixar o gramado do Couto Pereira após avançar de fase na Copa do Brasil

A classificação do Santos para as oitavas de final da Copa do Brasil teve um momento curioso envolvendo Neymar após o apito final no Couto Pereira nesta quarta-feira. Ao ser substituído na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, o camisa 10 ouviu uma provocação vinda das arquibancadas. Um torcedor gritou: “Você não vai para a Copa do Mundo”.

Neymar reagiu imediatamente. Sorrindo, o atacante mandou um beijo em direção ao torcedor e respondeu:

— E você vai ficar em casa.

Veja vídeo:



Torcida do Coritiba para Neymar: "Não vai pra Copa!"



Neymar: "2x0.. Vocês vão ficar em casa."



️@TNTSportsBR pic.twitter.com/CEsbzpjJ35 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 14, 2026

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e aconteceu justamente em um momento de pressão e expectativa em torno da presença do atacante na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

Dentro de campo, o Santos teve atuação segura e resolveu a classificação ainda no primeiro tempo. Após empate sem gols no duelo de ida, a equipe comandada por Cuca venceu por 2 a 0 no Paraná e avançou às oitavas da competição.

O destaque da partida foi Gabriel Bontempo, que abriu o placar com um golaço de fora da área e comandou o meio-campo santista. Adonís Frías marcou o segundo gol ainda antes do intervalo.

Mesmo sem balançar as redes, Neymar participou das ações ofensivas e mostrou intensidade durante a partida. O atacante vive sequência importante pelo Santos em meio à corrida por uma vaga na convocação definitiva do técnico Carlo Ancelotti.

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