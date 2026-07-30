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FUTEBOL Neymar recebe busto e estátua do Santos em homenagem no Memorial das Conquistas Uma menção às conquistas de Neymar pelo Santos, como os Paulistões de 2010, 2011 e 2012, a Copa do Brasil de 2010 e a Libertadores de 2011, aparecem na base do busto

O Santos inaugurou nesta quinta-feira, 30, um espaço no Memorial das Conquistas dedicado ao craque Neymar. O jogador foi homenageado com um busto, uma estátua e uma camisa autografada.

Uma menção às conquistas de Neymar pelo Santos, como os Paulistões de 2010, 2011 e 2012, a Copa do Brasil de 2010 e a Libertadores de 2011, aparecem na base do busto.

"Estar no Memorial é sempre gratificante e é uma honra muito grande fazer parte da história do Santos. Desde pequeno passei pela Vila Belmiro, passei pelo Memorial e sempre quis de alguma forma estar presente aqui. Seja com títulos, com assistência ou gol histórico. Todos nós que éramos jogadores da base sonhávamos com isso e hoje, estar sendo homenageado dessa forma", disse Neymar, que recentemente descartou uma volta à seleção brasileira após disputar a Copa do Mundo 2026.

"Eu já tinha outras homenagens aqui, mas essa também será muito especial. Fico muito feliz, o Santos é meu time do coração e sempre vai ser minha casa. Isso é um presente para mim, mas também para minha família, que é inteira santista. Sou muito feliz de fazer parte da história do time do meu coração e espero cada vez mais fazer nossos torcedores felizes de alguma forma", completou o craque.





Ao todo, Neymar soma 276 partidas com a camisa santista, com 158 gols marcados, o que faz dele o nono maior artilheiro da história do clube. Renato Guedes, autor da estátua e do busto do jogador, disse estar honrado em eternizar em arte a imagem do jogador na sede do Santos.

"É sempre um desafio retratar alguém, e estamos retratando uma pessoa, ídolo e atleta. É um desafio não só pelo que ele representa, entre conquistas, gols e glórias. Mas pelo imaginário do torcedor e do fã. A intenção sempre foi não apenas retratar o atleta, mas retratar o espelho que ele é para a nova geração, para os meninos que sonham em jogar futebol e vão enxergar nele a referência do futebol arte. Como artista, me sinto honrado em retratar tudo que isso significa, mantendo acesa essa chama", contou Guedes.

A cerimônia contou com a presença da família do jogador, membros do Comitê de Gestão, Ídolos Eternos e convidados. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ressaltou a importância do clube em homenagear o "Príncipe da Vila", como o jogador é conhecido.

"Estamos perpetuando neste espaço sagrado o nome de um atleta que é o atual artilheiro da seleção brasileira, disputando quatro Copas do Mundo e vestindo a sagrada camisa 10. Para nós, é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma obrigação fazer um ato como esse, diante da presença de sua família e de todos que o ajudaram a chegar aonde ele chegou. Essa homenagem não será apenas um ponto turístico, e tenho certeza de que todas aquelas pessoas que observarem este espaço o olharão muito mais por dentro. É mais do que merecido estarmos aqui hoje para fazer esse reconhecimento à sua trajetória", disse Teixeira.

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