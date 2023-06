Neymar recebe medalha Tiradentes, maior honraria concedida pelo parlamento fluminense

A- A+

A semana que parecia turbulenta para o jogador da Seleção Brasileira Neymar Jr. ganhou novos desdobramentos. O jogador recebeu a maior honraria concedida pelo parlamento fluminense. Nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) concedeu a Medalha Tiradentes ao jogador.

Na justificativa, o autor do projeto, o deputado Anderson Moraes (PL), destacou não só a carreira de Neymar como jogador de futebol, como também as iniciativas sociais do Instituto Neymar, que atende milhares de crianças, além do engajamento do futebolista nas eleições de 2022.

— É um esportista inegavelmente reconhecido, que, por seu trabalho e talento, se tornou um dos maiores jogadores de futebol do mundo e da história, inspiração de milhares de crianças e apreciadores do esporte no estado do Rio de Janeiro, seja pelo seu talento, como por sua alegria, irreverência, além de exemplo de vitória como esportista e cidadão — comentou Moraes.

Neymar Jr recebeu a honraria no mesmo dia que a obra em sua mansão em Mangaratiba na Costa Verde do Rio, foi interditada por suspeita de crime ambiental. O empreendimento já estava nos retoques finais: depois de apenas dez dias de trabalho, um enorme lago artificial, de mil metros quadrados, já estava recebendo a parte de decoração para ser inaugurado com festa nesta sexta-feira.

O projeto ambicioso é fruto de uma espécie de desafio proposto por uma empresa do ramo. O Genesis Experience se propõe a construir um lago ou piscina natural em tempo recorde, com todas as etapas registradas nas redes sociais da Genesis Ecossistemas.

