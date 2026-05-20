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Futebol Neymar relembra foto com Messi e Paredes após derrota do Brasil na final da Copa América Camisa 10 brasileiro afirmou que amizade supera rivalidade e chamou argentinos de "pessoas fenomenais"

Neymar voltou a comentar uma das imagens mais marcantes da final da Copa América de 2021: a conversa descontraída com Lionel Messi e Leandro Paredes nas arquibancadas do Maracanã logo após a derrota da seleção brasileira para a argentina por 1 a 0.



Em vídeo publicado pela Conmebol, o camisa 10 afirmou que a foto carrega sentimentos opostos: a dor pela derrota em uma final e, ao mesmo tempo, a felicidade pela amizade construída fora de campo.

— O primeiro sentimento é ruim, porque foi uma final que perdi para a Argentina. Mas o outro é que o futebol vai muito além dessa rivalidade — afirmou Neymar.

Veja vídeo:

— Encontramos um pouco de felicidade no meio do caos — resumiu.

Neymar também destacou que rivalidades ficam restritas ao campo e que a convivência humana fala mais alto após o fim dos jogos.

— Fazemos tudo para vencer, mas depois que o jogo termina, somos todos seres humanos, independentemente da camisa ou do país — disse.

Relação construída no PSG

A amizade entre Neymar, Messi e Paredes se fortaleceu durante os anos em que dividiram o elenco do Paris Saint-Germain.

Mesmo sendo protagonistas de seleções rivais sul-americanas, os três mantiveram proximidade fora de campo. Na época da final da Copa América, a imagem dos jogadores conversando e sorrindo nas arquibancadas viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre torcedores brasileiros. Agora, Neymar afirma que a foto representa exatamente o que acredita sobre o futebol.

— Acho que essa foto mostra dois caras que lutaram pelo título, deram tudo dentro de campo e, depois do jogo, conseguiram encontrar um momento de felicidade. Isso significa muito para mim. É a nossa amizade — declarou.

Durante o relato, Neymar também voltou a exaltar Messi, a quem chamou de maior nome do futebol mundial.

— Messi é o número um no futebol. Então, para mim, ver essa foto significa muito — afirmou.

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